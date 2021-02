Medienmitteilung

Evergy verlängert Dienstleistungs- und Advanced-Metering-Vertrag mit Landis+Gyr

Die neue Vereinbarung beinhaltet eine Verlängerung des Managed-Services-Vertrags um 13 Jahre für Software-Hosting, Netzwerkmanagement und Wartung des AMI-Systems

Cham, Schweiz -- 22. Februar 2021 - Landis+Gyr Technology Inc., eine Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (LAND.SW) und Evergy Inc. haben einen 13-Jahres-Vertrag unterzeichnet, der die Smart-Grid-Services-Vereinbarung für die Versorgungsunternehmenvon Evergy in Kansas Central und Kansas Central South verlängert und die Installation von fortschrittlichen Zählern (Advanced Meter) zur Aktualisierung und Erweiterung der Netzmanagementfunktionen beinhaltet.

Die Vereinbarung passt die bestehenden Verträge für die Versorgungsunternehmen von Evergy bis 2034 an. Im Rahmen der Vereinbarung wird Landis+Gyr weiterhin das Hosting der AMI-Betriebssoftware, die Wartung vor Ort und die Überwachung der Netzwerkausrüstung übernehmen. Darüber hinaus wird Evergy während der Vertragslaufzeit neue fortschrittliche Zähler installieren, um die Versorgung von Privathaushalten und Gewerbebetrieben in ausgewählten Gebieten des Versorgungsgebiets zu aktualisieren.

"Smart-Grid-Technologien haben eine wachsende Bedeutung in unseren Bemühungen zur Netzmodernisierung, im Bestreben unser Unternehmen auf saubere Energie umzustellen. Diese Initiativen sind nicht nur wichtig für eine erhöhte Effizienz, sondern auch entscheidend für die Aufrechterhaltung eines zuverlässigen und widerstandsfähigen Stromnetzes in der Zukunft", sagte Jeff Beasley, Vice President of Customer Operations bei Evergy.

Die Versorgungsunternehmen von Evergy begannen 2010 mit dem Einsatz des Gridstream AMI-Netzwerks von Landis+Gyr und haben seitdem einen Prozess zur Aktualisierung älterer Zähler begonnen, um die neuen Daten- und Betriebsanforderungen zu erfüllen.

"Unsere langfristige Beziehung mit Evergy war immer darauf ausgerichtet, betriebliche Herausforderungen mit einer Kombination aus Technologie und Teamarbeit zu lösen", so Prasanna Venkatesan, Landis+Gyrs Executive Vice President für die Region Amerika. "Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit Evergy an neuen Möglichkeiten zur Nutzung ihrer AMI-Technologie zu arbeiten, um das Kundenerlebnis und das Netzmanagement für das nächste Jahrzehnt zu verbessern."

Evergy hat Gridstream Connect implementiert, eine umfassende IoT-Geräteplattform, die auf einem hochmodernen Smart-Grid-Netzwerk aufbaut, das intelligente Geräte wie Zähler und Sensoren im gesamten Verteilungssystem des Versorgungsunternehmens verbindet. Durch die Nutzung von Hardware, Software und Anwendungsentwicklung bietet Gridstream Connect eine starke und flexible Plattform für Smart-Grid- und IoT-Anwendungen von Versorgungsunternehmen, die eine saubere, zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung unterstützen und gleichzeitig helfen, ein zukunftsfähiges Netz zu verwalten.

Über Evergy, Inc.

Evergy, Inc. bedient etwa 1.6 Millionen Kunden in Kansas und Missouri. Wir wurden 2018 gegründet, als die langjährigen lokalen Energieversorger KCP&L und Westar Energy fusionierten. Wir erzeugen fast die Hälfte des Stroms, den wir an Haushalte und Unternehmen liefern, aus emissionsfreien Quellen. Wir unterstützen unsere lokalen Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, und bemühen uns, die Bedürfnisse unserer Kunden durch Energieeinsparungen und innovative Lösungen zu erfüllen.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.7 Milliarden im Geschäftsjahr 2019 beschäftigt Landis+Gyr rund 5'500 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten, mit der Mission, Energie besser zu managen.



Kontakt Medien

Eva Borowski, SVP Investor Relations & Corporate Communications

Phone +41 41 935 6396

Eva.Borowski@landisgyr.com

Kontakt Investoren

Christian Waelti, Head of Investor Relations

Phone +41 41 935 6331

Christian.Waelti@landisgyr.com