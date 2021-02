DJ MÄRKTE ASIEN/Japan führt Börsen an - Kupferpreis sehr fest

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Kein einheitlicher Trend schält sich am Montag an den Börsen in Ostasien und Australien heraus. Die Märkte bewegen sich weiter im Spannungsfeld zwischen der Belastung durch steigende Renditen und der Hoffnung, die durch staatliche Mehrausgaben und die weltweit lockere Geldpolitik geschürt wird. Der Blick richtet sich weiter auf die Impfkampagnen und sinkende Neuinfiziertenzahlen.

Am japanischen Markt geht es mit dem Nikkei-225 um 0,8 Prozent auf 30.243 Punkte nach oben. Laut Medienberichten wird die Impfung älterer Menschen planmäßig ab Anfang April erfolgen, wenn auch nur in langsamerem Tempo, weil sich die Produktion bei Pfizer verzögert. Gesucht sind Finanz- und Eisenbahnwerte.

Straffere Geldpolitik bremst Schanghai

Minimale Abschläge verzeichnet der Markt in Schanghai. Als Belastungsfaktor machen Teilnehmer aus, dass Peking nach dem Neujahrsfest die Geldpolitik gestrafft hat. KGI Securities geht davon aus, dass dies die Kursgewinne in der kommenden Zeit an den Märkten in Schanghai und Hongkong begrenzen dürfte. Dennoch setzt der Markt in Hongkong die seit Monatsanfang laufende Rally fort, der HSI legt 0,5 Prozent zu.

Am koreanischen Markt hat der Index noch Eröffnungsgewinnen ins Minus gedreht. Getrieben wurde der Leitindex zunächst von Auto- und Technologiewerten. Ermutigt wurden die Anleger durch die vorläufigen Handelsdaten, die für die ersten zwanzig Tage im Februar einen Sprung im Export um 17 Prozent zum Vorjahr anzeigten. Das Schwergewicht Samsung Electronics rückt um 1,3 Prozent vor. Botoxhersteller Daewoong Pharmaceutical verteuert sich um 13 Prozent, nachdem der US-Partner einen Rechtssstreit mit Wettbewerbern beigelegt hat.

Die Aktie des Handy-Herstellers Xiaomi liegt nach kräftigen Aufschlägen am Freitag nun 2,6 Prozent im Minus. Die Fantasie um ein Automobil-Projekt des Unternehmens ist mit einem Dementi des Unternehmens verflogen.

Die Rohstoff-Rally hält weiter an und treibt vor allem Kupferwerte. Der Kupferpreis steigt erstmals seit 2011 über 9.000 Dollar je metrische Tonne. Unter den Aktien verteuern sich Jiangxi Copper um 13 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.780,90 -0,19% +2,94% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.211,88 +0,65% +9,38% 07:00 Kospi (Seoul) 3.085,47 -0,71% +7,38% 07:00 Schanghai-Comp. 3.696,17 -0,15% +6,26% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.604,66 -0,13% +12,57% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.891,23 +0,37% +1,30% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.580,79 -0,26% -2,60% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:21 EUR/USD 1,2122 -0,0% 1,2123 1,2104 EUR/JPY 128,07 +0,1% 127,89 127,84 EUR/GBP 0,8646 -0,0% 0,8649 0,8659 GBP/USD 1,4019 +0,0% 1,4015 1,3978 USD/JPY 105,66 +0,1% 105,51 105,62 USD/KRW 1105,00 -0,2% 1105,00 1106,71 USD/CNY 6,4577 -0,5% 6,4577 6,4641 USD/CNH 6,4630 +0,2% 6,4509 6,4539 USD/HKD 7,7531 -0,0% 7,7533 7,7530 AUD/USD 0,7882 +0,1% 0,7871 0,7795 NZD/USD 0,7315 +0,3% 0,7296 0,7237 Bitcoin BTC/USD 56.230,50 -2,0% 57.390,50 51.716,50 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 60,00 59,24 +1,3% 0,76 Brent/ICE 63,85 62,91 +1,5% 0,94 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD Gold (Spot) 1.788,52 1.784,00 +0,3% +4,52 Silber (Spot) 27,50 27,28 +0,8% +0,22 Platin (Spot) 1.290,20 1.279,03 +0,9% +11,18 Kupfer-Future 4,20 4,07 +3,0% +0,12 ===

