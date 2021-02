Anders als in den beiden Vorwochen dürfte es Ohne euphorischen Start in die neue DAX-Woche gehen. Der Index verharrt unter 14000 Punkten und hält sich damit alle Chancen auf beiden Seiten auf. Freitagshandel prägt die Range Nach drei Verlusttagen in Folge schaffte es der DAX am Freitag, einen belastbaren Boden ...

