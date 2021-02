The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2021ISIN NameDE000DZ1J7X2 DZ BANK IS.A420CA892329AV58 TOYOTA CRED.CAN.16/21 MTNDE000A1E87V3 AAREAL BANK MTN.HPF.S.94CH0123385756 SNCF 11-21 MTNCH0124131001 THURGAUER KT.BK 11-21CH0269698772 KLINIK HIRSLANDEN 15-21DE000DKB0291 DT.KREDITBANK HPF 14/21US38143U8G98 GOLDMAN SACHS 16/21 FLRXS0916766057 MEXICO 13/23 MTN ADE000LB0R0U8 LBBW IHS FLOATER 13/21USJ8129EAE89 TAKEDA PHARMA.17/22 REGSXS0894202968 URW 13/21 MTNXS1034375631 RABOBK NEDERLD 14/21 MTNXS1037382535 ING BK NV 14/26 FLR MTNDE000A13SMD9 INV.BK.S-H. 19/21 VARUS35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01DE000A2TST08 NIEDERS.SCH.A.19/21 A.885DE000EAA05W0 EAA IS. MTN 18/21DE000SLB5326 LDSBK.SAAR IHS S.532FR0013311016 REP. FSE 18-21 O.A.T.US00928QAM33 AIRCASTLE 2021DE000HLB11Q8 LB.HESS.THR.CARRARA02A/15US74980D1000 RTW RETAILWINDS DL-,01US68572Y1183 ORCHID PHARMA LTD. GDR S1US98884U1088 ZAGG INC. DL -,001LU0263318890 UBS L KE-G.A.F.E.EO P-ACCUS1258968601 CMS ENERGY J.SUB.NTS DL25