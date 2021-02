Xiaomi Inc.: Steht ein Crash bevor?

Die Aktie der Xiaomi Inc. befindet sich seit dem Jahreswechsel in einer relativ starken Korrektur. Mit dieser Performance bestätigt der Anteilsschein die letzte Prognose. In dieser hatte ich den Abverkauf bis ca. 3 Euro prognostiziert, wie der mittlere Chart es aufzeigt. Dennoch besteht meiner Ansicht nach momentan noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Doch stellen sich die etwas längerfristigen Avance bei Weitem nicht so rosig dar, wie die jüngste Performance es rechtfertigen könnte.Ausblick:Die ...

