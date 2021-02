Die Wiener Börse hat am Freitag mit festeren Notierungen geschlossen, der ATX hatte nach einem tieferen Frühhandel rasch ins Plus gedreht und konnte die Kursgewinne im Verlauf ausbauen. In der Schlussauktion kam das heimische Aktienbarometer zwar wieder etwas zurück, schloss aber dennoch um 0,9% höher. Besonders im Blickpunkt der Aufmerksamkeit stand zum Wochenschluss Marinomed, das Biotechnologieunternehmen konnte nach einer Erfolgsmeldung zum Wirkstoff Carragelose einen Kurssprung von 17,7% verzeichnen. Laut der Mitteilung vom Nachmittag erzielte ein Nasenspray mit Iota-Carrageen, das identisch mit Marinomeds patentiertem Wirkstoff Carragelose ist, signifikanten Schutz gegen Covid-19 bei Krankenhauspersonal, das an dieser Infektion erkrankte Patienten betreut ....

