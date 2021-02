Berlin (ots) - Die Bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Maja Lasic, hat sich dafür stark gemacht, dass Lehrkräfte bei den Impfungen vorgezogen werden.Im Inforadio vom rbb sagte Lasic am Montag, dass sei "extrem wichtig und sinnvoll". Spahn müsse die schwierige Frage beantworten, wer dafür zurückgestellt werden muss."Ich hoffe, dass man so viel Impfstoff bereitstellen kann, dass wir nicht andere Gruppen runterpriorisieren müssen, um pädagogisches Personal vorziehen zu können."Die SPD-Bildungsexpertin begrüßte die Öffnung der Berliner Grundschulen für den Präsenzunterricht. Es sei wichtig, dass man wieder zurückkehre. Vor allem für Kinder aus schwierigen Verhältnissen."Wir sprechen nur von Klasse 1 bis 3 und nur im Teilungsunterricht unter Einhaltung sämtlicher anderer Vorkehrungen. Das ist komplett was anderes als das Auffüllen der Schulen und vollständiges Brechen der Vorsichtsmaßnahmen."Lasic rechnet nicht damit, dass die Schulen in zwei Wochen wieder schließen müssen - weil es sich um einen ganz vorsichtigen Öffnungsschritt handele."Was wir aber auch sagen können ist, dass die nächsten Schritte, die wir machen, ebenfalls ganz vorsichtig tun werden, immer mit Blick auf die Inzidenz."Das vollständige Interview finden Sie hier:https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202102/22/wieder-zur-schule--und-jetzt-.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4844254