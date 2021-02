Der DAX startet schwächer in die Handelswoche und notiert im frühen Geschäft bei 13.914 Punkten 0,6 Prozent im Minus. In der Vorwoche hat der deutsche Leitindex 0,4 Prozent eingebüßt. Die Vorgaben aus den USA sind angesichts steigender Renditen am Anleihemarkt mäßig und in Asien gab es vor allem an den chinesischen Börsen am Morgen Verluste. Alle aktuellen Entwcklungen sehen Sie im Video.

