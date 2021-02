Mit einem jährlichen Investitionsvolumen von durchschnittlich 50 Mio. Euro bis 2025 will die Alpla Group ihre Recyclingaktivitäten ausbauen. Zu den geplanten Investitionen gehören internationale Projekte für hochqualitative Rezyklate, um die Kreislaufwirtschaft in möglichst vielen Regionen voranzutreiben. Im Jahr 2018 verpflichtete sich das Verpackungs- und Recyclingunternehmen Alpla Group im Zuge der Unterzeichnung des Global Commitment der New Plastics Economy (eine Initiative der Ellen MacArthur Foundation), bis 2025 insgesamt 50 Mio. Euro in den Ausbau der Recyclingaktivitäten zu investieren. ...

