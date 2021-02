Der Future für den S&P 500 deutet am Montag auf eine schwache US-Eröffnung hin. Die Renditekurve in den USA wird steiler, da die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit etwa einem Jahr klettert. Während der asiatischen Sitzung stieg die Rendite fast auf 1,4%. Die Covid-Impfstoffe und die weitere fiskalische Hilfe aus Washington stützen die konjunkturelle Erholung und lassen die Erwartungen an eine höhere Inflationsrate steigen. Der Future für den S&P 500 fällt unter die Unterstützung ...

