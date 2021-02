Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegen den US-Dollar wenig verändert präsentiert. Er notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,2108 Dollar. Am Freitagabend hatte er bei 1,2115 Dollar tendiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten den Referenzkurs auf 1,2139 (Donnerstag: 1,2084) Dollar festgesetzt."Der Euro wurde zum Wochenschluss wieder höher notiert und konnte dabei von guten Industrie-PMIs in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...