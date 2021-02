Der Tech Konzern aus den USA (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) rutschte am 16.02.21 (blauer Kreis) unter die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (rot im Chart), per se ein negatives Zeichen, welches sich in den Folgetagen bestätigt. Auch am heutigen Montag verliert Apple kurz nach der Eröffnung und steht aktuell bei 105,70 Euro. Wir sehen hier noch keinerlei Signale einer Bodenbildung oder gar Trendumkehr und ziehen deshalb weiterhin keine neuen Lonpositionen ...

