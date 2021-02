Bern (ots) - In der Frühjahrssession werden im Parlament einige Vorlagen beraten, die für die urbane Schweiz von zentraler Bedeutung sind. Angesichts des zweiten Shutdowns rücken erneut verschiedene Covid-19-Geschäfte in den Vordergrund, welche das Ziel haben, die wirtschaftlichen Folgen für Gewerbe und Bevölkerung abzufedern. Weitere für die Städte wichtige Themenbereiche sind die frühe Kindheit und das Trinkwasser, wozu jeweils mehrere Geschäfte anstehen.



Die Haltung des Schweizerischen Städteverbands zu ausgewählten Geschäften finden Sie in der Sessionsvorschau unter:



https://staedteverband.ch/de/info/themen-und-positionen/sessionsvorschau



