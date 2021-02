Schenkungen unter Eheleuten - eine unterschätzte Steuerfalle

Es heißt, die Ehe sei "ein Souvenir der Liebe" - solange es bei Zuwendungen unter Eheleuten bei Souvenirs und Anstandsgeschenken bleibt, pflichtet dem sogar das deutsche Steuerrecht bei. Ungeahnt gravierende steuerliche Risiken liegen indes dort verborgen, wo Eheleute sich im Laufe der Ehe hohe Vermögenswerte zuwenden - oftmals ohne sich hierüber im Klaren zu sein.

Der verbreitete Irrtum von der "Vermögensgemeinschaft"

Hierzulande leben etwa drei Viertel der Verheirateten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Davon leben wiederum 89 Prozent der Ehepartner im festen Glauben, dass alles, was während der Ehe erworben wird, beiden Partnern gleichermaßen gehört. Dieser fatale Irrglaube von einer hälftigen Teilhaberschaft, welcher allem Anschein nach aus der Vorstellung von der Ehe als verbindlichem Bekenntnis zur gegenseitigen Solidarität ("Schicksalsgemeinschaft") entspringt, kommt spiegelbildlich auch in einem falschen Verständnis von einer angenommenen (Mit-)Haftung für den Ehepartner zum Ausdruck. Dieses kapitale Missverständnis führt immer wieder zu unnötigen ehevertraglichen Regelungen oder vermeintlich absichernden Verträgen - das verfolgte Ziel in Gestalt eines Haftungsschirmes wird damit freilich nicht erreicht - denn dieser existiert bereits.

Bildquelle: markteinblicke.de

Getrennte Vermögenssphären

Richtig ist vielmehr, dass durch Eingehung der Ehe auf Basis der Zugewinngemeinschaft kein gemeinschaftliches Vermögen entsteht - es gilt der Grundsatz der Vermögenstrennung. Die Vermögenstrennung beschränkt sich nicht auf die Zeit vor dem Eheschluss, sie greift auch für das Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Mit der Eheschließung entstehen folglich zwei separate, voneinander streng isolierte "Vermögenssphären": das Vermögen des Ehemannes und das der Ehefrau. In seiner Vermögenssphäre verwaltet jeder Ehegatte sein Vermögen selbständig - eine Ausnahme gilt nur für Geschäfte, mittels derer ein Ehegatte über sein Vermögen im Ganzen (ca. 90 Prozent) verfügt. An dieser oftmals übersehenen Ausnahmeregelung, verankert in § 1365 BGB, sind bereits eine Vielzahl an Verträgen - im Nachhinein - gescheitert.

Die konsequente Anwendung der getrennten Vermögenssphären führt schließlich zur zuvor bereits angedeuteten Erkenntnis, dass eine gesonderte vertragliche Abschirmung gegenüber Schulden des Ehepartners nicht erforderlich ist. In unserer Beratungspraxis hören wir regelmäßig, dass die mit Ehevertrag vereinbarte Gütertrennung lediglich vereinbart worden sei, um "die Frau aus der Haftung zu nehmen". Dabei gilt bereits in der Zugewinngemeinschaft, dass jeder Ehegatte für seine vor und während der Ehe entstandenen Verbindlichkeiten allein und nur mit seinem Vermögen haftet. Lediglich in Fällen, in welchen Eheleute gemeinsam Verbindlichkeiten - etwa als Gesamtschuldner einer Immobilienfinanzierung - eingehen, haften sie technisch betrachtet für den anderen Ehepartner.

