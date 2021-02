DJ Astrazeneca zieht Blasenkrebs-Indikation für Imfinzi in USA zurück

Von Cecilia Butini

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca hat die Indikation Blasenkrebs für sein monoklonales Antikörper-Medikament Imfinzi in den USA zurückgezogen. Die Entscheidung sei in Absprache mit der US-Arzneimittelbehörde FDA getroffen worden, nachdem eine Phase-3-Studie des Medikaments ihren primären Endpunkt im Jahr 2020 nicht erreicht hatte. Dies verhindere eine weitere Zulassung durch die Behörde, teilte der britische Pharmakonzern mit. Die FDA hatte Imfinzi im Jahr 2017 eine beschleunigte Zulassung für Blasenkrebs in den USA erteilt.

Die freiwillige Rücknahme der Indikation habe keine Auswirkungen auf andere zugelassene Indikationen für Imfinzi innerhalb oder außerhalb der USA. Auch sei die Indikation Blasenkrebs außerhalb der USA davon nicht betroffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2021 03:32 ET (08:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.