Die neuen Steckertypen von Provertha ermöglichen den zuverlässigen, vibrationssicheren Anschluss von MVB/WTB-Kabeln an die MVB- und WTB-Schnittstelle. Bei der Entwicklung der Stecker wurden die hohen Anforderungen der Bahntechnik, allen voran die Vibrationssicherheit, berücksichtigt. Deshalb sind die Stecker mit einer vibrationssicheren Schraubverriegelung an der MVB- bzw. WTB-Schnittstelle ausgestattet. Zusammen mit dem vibrationssicheren Einzeladeranschluss sowie der vibrationssicheren Anbindung der Abschirmung und Zugentlastung ergibt sich im Bahnbereich ein Höchstmaß an Funktions- und Betriebssicherheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...