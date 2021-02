Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank verfolgt bekanntlich drei Ziele, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Sie solle für eine günstige Beschäftigungssituation, eine nicht zu hohe Inflationsrate und ein angemessenes Kapitalmarkzinsniveau in den Vereinigten Staaten sorgen. Diese Ziele der Notenbank würden sich natürlich überschneiden und es könne auch daher zu Zielkonflikten kommen. Dabei habe Zentralbank vom Gesetzgeber keine Prioritäten bei der Erfüllung ihrer Ziele ins Stammbuch geschrieben bekommen. Operativ seien aus einer historischen Perspektive betrachtet vor allem die ersten beiden Ziele von Bedeutung für die US-Notenbank. Da zudem die Inflation seit einiger Zeit kein Problem für die Wirtschaft der USA dargestellt habe, liege der Fokus der FED-Offiziellen inzwischen vor allem auf dem Beschäftigungsziel. In der Coronavirus-Krise habe es hier in der Tat große Herausforderungen für die US-Geldpolitiker gegeben, auf die man dann aktiv und recht offensiv reagiert habe. ...

