Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der durch Inflationssorgen befeuerte Anstieg der Renditen beschäftigte und belastete in der Berichtswoche die Finanzmärkte, so die Experten von Union Investment.Sowohl bei den sicheren Staatsanleihen wie US-Schatzanweisungen oder deutschen Bundespapieren als auch in den Peripheriestaaten des Euroraums sei unter entsprechenden Verlusten die Verzinsung weiter angestiegen. Die US-Aktienmärkte hätten zunächst noch neue Höchststände erzielt, ehe dann in Richtung Wochenschluss eine Konsolidierung eingesetzt habe. Per Freitagvormittag hätten die europäischen und auch die US-Indices nur geringe Veränderungen gegenüber dem Vorwochenschluss aufgewiesen. ...

