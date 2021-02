München (ots) - Nach dem Deutschen Comedypreis hat Slavik (Mark Filatov) ein neues ambitioniertes Ziel vor Augen, nämlich nichts Geringeres als die höchste Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland: das Bundesverdienstkreuz. Denn Slavik weiß: "Das Ding ist wie eine Million Follower auf Lebenszeit oder ein blauer Haken auf Instagram." Deshalb legt er sich in der zweiten Staffel des Joyn Originals "Slavik - Auf Staats Nacken" ins Zeug, um als Jobtester die Arbeitslosenquote zu senken und für diese hervorragende Leistung das Bundesverdienstkreuz zu erhalten - ab 25. Februar 2021 kostenlos auf Joyn.Slavik sagt der Arbeitslosigkeit erneut den Kampf an: Als Möchtegern-Politiker mischt er den Bundestag so richtig auf, setzt fast einen Bauernhof in Brand und versucht sich als Zirkusartist in der Manege. In der Joyn Eigenproduktion "Slavik - Auf Staats Nacken" testet der als Slavik Junge bekannte Social-Media-Star reihenweise Berufe und blickt zusammen mit dem Publikum hinter die Kulissen von noch recht unbeachteten Tätigkeiten. Das Format wurde 2020 mit dem Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Beste Comedyserie" ausgezeichnet.Mark Filatov, Hauptdarsteller, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor: "Die Doppelbelastung als Hauptdarsteller vor der Kamera, aber als auch Regisseur und Produzent hinter der Kamera zu agieren war eine neue, spannende Herausforderung für mich. Doch nach dem Gewinn des Comedy-Preises war ich motivierter denn je, mit der zweiten Staffel noch einen drauf zu setzen, deshalb wollte ich dieses Mal in jeden Arbeitsschritt des Prozesses involviert sein. Auf das Endergebnis bin ich sehr stolz: Es wird noch lauter, noch wilder und zu 1000% Slavik."Joyn zeigt ab 25. Februar 2021 wöchentlich zwei Episoden der achtteiligen Serie "Slavik - Auf Staats Nacken" kostenlos. Produziert wird die Comedyserie von Mark Filatovs neu gegründeter Produktionsfirma Bratan Productions. Der Titelsong der zweiten Staffel wird ebenfalls von Mark Filatov unter dem Label Universal Music produziert und ist ab 26. Februar 2021 als Download verfügbar.Über JoynDie Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Pressekontakt:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deAnn-Christin BrandtTel.: +49 175 181 5281ann-christin.brandt@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4844391