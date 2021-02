Liebe Leser, sinkende Covid-Infektionszahlen in den USA (sogar im Hotspot New York), verbunden mit sich verbessernden Wirtschaftsdaten und Konjunkturhoffnungen, wird der Wall Street bis in den Sommer hinein massiven Auftrieb geben! Schon in der abgelaufenen Woche trugen die Erwartungen auf einen starken wirtschaftlichen Aufschwung dazu bei, die Zinssätze zu erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...