Deutscher Leitindex notiert heute fast 1,3% tiefer Der deutsche Leitindex (DE30) fällt heute nach einem schwachen asiatischen Handel um fast 1,3%. Während die Rückgänge an den chinesischen Börsen heute deutlich tiefer ausfielen, ist der DE30 in der ersten Stunde des Kassahandels einer der am schlechtesten performenden europäischen Indizes. Der Index fiel unter das Tief vom 10. Februar und notiert auf dem niedrigsten Stand seit dem 2. Februar. Der Index testet die Unterstützung bei 13.800 Punkten ...

