Daniel Hardt (alpha beta asset management): Fehlende Aktienmarktdynamik

19.02.2021 - Ungewöhnliches ereignet sich in diesen Tagen: Immer mehr Aktienmarktkommentatoren und Aktienmarktanalysten beschäftigen sich mit dem aktuellen Zinsanstieg bei US-Staatsanleihen und führen diesen als möglichen Grund für die fehlende Dynamik am Aktienmarkt an. Staats- sowie Unternehmensanleihen bekommen in normalen Zeiten eher selten eine breite Aufmerksamkeit, obwohl diese Anlageklasse erheblich größer als der Aktienmarkt ist. Der Grund für den Fokus auf den derzeitigen Zinsanstieg liegt einerseits in der These der "alternativlosen" Aktie: Bei fortlaufend steigenden Zinsen würde die relative Attraktivität der Aktie und der Dividendenrendite kontinuierlich fallen. Dies könnte dann zu einer Umschichtung von Aktien in Anleihen führen.

Andererseits ist der Zins ein wichtiger Bestandteil in den Bewertungsmodellen von Aktien. Je höher der risikolose Zins ist (bei ansonsten gleichbleibenden Parametern), desto niedriger fällt der "faire" Wert einer Aktie aus. Es ist daher durchaus folgerichtig, einen Anstieg des Zinsniveaus im Auge zu behalten. Zumal mit dem erwarteten Anstieg der US-Inflation und den ersten kritischen Stimmen, ob Joe Bidens Wirtschaftsprogramm für die USA womöglich zu groß ausfällt, eine Reaktion der US-Notenbank nicht auszuschließen ist. Dennoch überrascht uns die Aufmerksamkeit bezüglich des aktuellen Zinsanstiegs. In den letzten Monaten erklommen die Aktienmärkte getrieben von festen Technologiewerten unablässig neue Höchstwerte. Unternehmen wie Tesla, Paypal oder Etsy, deren Wert sich seit Krisenausbruch verdrei- bis vervierfacht hat, haben heute ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 1000 bzw. über 100. Insgesamt liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der S&P 500 Unternehmen bei knapp 40 und somit auf einem historisch sehrhohen Niveau. Bewertungstechnische Argumente und Überlegungen wurden in letzten Monaten somit eher als nachrangig betrachtet.

Ist die fehlende Dynamik an den Aktienmärkten in diesen Tagen aber vielleicht trotzdem auf die Angst vor höheren Zinsen zurückzuführen? Wir glauben eher nicht, da aus unserer Sicht vor allem die Kombination von fehlenden neuen wirtschaftspolitischen Impulsen, dem hohen Bewertungsniveau und dem bisher robusten Start ins Jahr 2021 eine Verschnaufpause überfällig macht. Dies schließt jedoch nicht aus, dass fortlaufend steigenden Zinsen ab einem bestimmten Niveau zu einem Hindernis für eine Fortsetzung der Aktienmarktrallye werden könnten. An diesem Punkt sehen wir den Aktienmarkt derzeitig aber noch nicht angekommen.

