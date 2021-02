Münster (ots) - Bester im nationalen Branchenvergleich / Platz 3 im GesamtrankingIm aktuell veröffentlichten FOCUS-Business-Ranking "Top nationaler Arbeitgeber" (8/2021) belegt die LVM Versicherung Platz 1 in der Branche Versicherungen. Und im Ranking über alle Branchen hinweg liegt sie auf Platz 3 von 1.000 ausgezeichneten Unternehmen. Für das Ranking wertet die Internetplattform "kununu" vier Millionen Arbeitgeberbewertungen aus 900.00 Unternehmen aus.Seit der Erstauflage des Awards in 2014 sichert sich die LVM Versicherung immer eine Top-Platzierung. Doch im diesjährigen Spitzenplatz sieht LVM-Personalleiter Guido Hilchenbach eine zusätzliche Bestätigung: "Für uns ist die Zufriedenheit der Mitarbeitenden einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren. Hier sind wir mit unserer besonderen Unternehmenskultur, unseren vielfältigen Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens zugunsten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement sehr gut aufgestellt. Und gerade in so herausfordernden Zeiten, wie sie die Pandemie mit sich bringt, können wir die Vorteile eines sicheren Arbeitsplatzes an einem sicheren Standort bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands besonders ausspielen - für die Mitarbeitenden und die LVM."Über die Auszeichnung "Top nationaler Arbeitgeber"Die Auszeichnung "Top nationaler Arbeitgeber" wird auf Basis von bei kununu abgegebenen Arbeitgeberbewertungen vergeben. Berücksichtigt werden Arbeitnehmer aller Berufsgruppen, Branchen und Karrierestufen.Pressekontakt:Nicola FlügemannAbteilung KommunikationPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitLVM VersicherungKolde-Ring 2148126 MünsterTelefon: 0251 702-1623n.fluegemann@lvm.dewww.lvm.deOriginal-Content von: LVM Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20033/4844450