Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die zweite Corona-Infektionswelle die Wirtschaftsleistung in den letzten Monaten des Jahres 2020 erneut gebremst, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt sei in Euroland im Vergleich zum Vorquartal allerdings nur moderat um 0,6% geschrumpft. Der entscheidende Grund für die Unterbrechung des Erholungsprozesses im Schlussquartal sei die zweite Infektionswelle in der Coronakrise, die seit dem Herbst in weiten Teilen Europas grassiere. Noch immer befänden sich viele Länder Europas im Lockdown. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...