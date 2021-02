Durch den Einstieg von Avedon Capital Partners will Macaw in den kommenden Jahren zweistellig wachsen und trotzdem seine einzigartige Firmen-DNA bewahren Köln, 22. Februar 2021 - Macaw, führender Anbieter von digitalen Services, hat heute bekanntgegeben, dass die Private-Equity-Gesellschaft Avedon Capital Partners in die Firma investiert. Die neue Partnerschaft ermöglicht dem Unternehmen, das zuletzt wiederholt als "Great Place to Work" ausgezeichnet wurde, seine Wachstumsstrategie "Macaw 25" voranzutreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...