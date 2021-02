FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS JOHN LAING PRICE TARGET TO 345 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 390 (395) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5750 (5150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 275 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11500 (11000) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3400 (2920) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'EQUAL WEIGHT'('UW') TARGET 330(240)P - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1985 (2005) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES AVIVA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 440 (388) PENCE - COMMERZBANK CUTS SMITH & NEPHEW TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1550 (1850) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1520 (1575) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL GROU PT TO 310 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 950 (910) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2675 (2670) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1220 (1200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1423 (1563) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 350 (280) PENCE - LIBERUM RAISES HAYS PRICE TARGET TO 155 (135) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS B&M TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 575 PENCE - PEEL HUNT CUTS FULLER SMITH & TURNER TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 850 (775) PENCE - PEEL HUNT CUTS HOSTELWORLD GROUP TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 65 (40) PENCE - PEEL HUNT CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'REDUCE' ('HOLD') - PT 4600 (4300) P. - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7500 (6000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 270 (240) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 540 (520) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



- RBC RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 560 (540) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



