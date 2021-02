Daniel Nussbaumer verfügt über profundes juristisches sowie wirtschaftliches und technisches Know-how.Zürich - Daniel Nussbaumer (43) wird per 1. März 2021 Deputy Head of Portfolio Unit (PU) Cyber Security bei T-Systems Alpine. In dieser Position wird er die strategische Leitung des Schweizer Geschäftsbereichs Cyber Security übernehmen und an Thomas Masicek, Head of PU Cyber Security Alpine, berichten. In seiner beruflichen Laufbahn konnte Daniel Nussbaumer bei der Staatsanwaltschaft Zürich und...

