Freedom Finance, Tochter der amerikanischen Freedom Holding, hat große Ziele in Deutschland: Der erfolgreiche Online-Broker plant aktuell Zukäufe von deutschen Brokerhäusern, Banken und FinTechs. Damit verfolgt Freedom Finance eine Wachstumsstrategie, die sich in Europa bereits bewiesen hat. Zudem soll das Produktportfolio erweitert werden und der Fokus stärker auf den Börsengängen europäischer Unternehmen liegen. Expansionen stehen in diesem Frühjahr außerdem in Dubai und im asiatischen Raum an. ...

