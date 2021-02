Wien (www.anleihencheck.de) - In der zweiten Lockdown-Welle seit Herbst hat sich der Industriesektor von den Restriktionen regelrecht unbeeindruckt gezeigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die am Freitag veröffentlichten PMI-Umfrageergebnisse für den Monat Februar würden darauf hindeuten, dass sich diese industrielle Resilienz weiter fortsetze. So hätten die ohnehin schon klar im Expansionsbereichliegenden Industrie-PMIs für Deutschland, Frankreich und die Eurozone anders als erwartet deutliche Anstiege verzeichnet, während sich die Talfahrt der Dienstleistungsumfragen auch im Februar fortgesetzt habe. ...

