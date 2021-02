Hannover (www.anleihencheck.de) - Jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge konnte die Wirtschaftsleistung zum Jahresende 2020 trotz des seit Anfang November andauernden Lockdowns sogar leicht zulegen, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP habe sich um 0,1% gegenüber dem Vorquartal erhöht. So habe die deutsche Wirtschaft ein erneutes Abgleiten in die Rezession - eine Double-Dip-Recession - vermeiden können. Zum Vorkrisenniveau verbleibe aber noch ein Abstand von 3,9%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...