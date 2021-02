Berlin (ots) - "Handelsmarken setzen am POS zunehmend beliebte Marken unter Druck", sagt Ronald Verner, Geschäftsführer der Vermarktungsagentur Verner & Friends, die seit über 15 Jahren einer der Pioniere für TV-Displays in Supermärkten in Deutschland ist. "Die Produktvielfalt wird in immer größeren Regalgängen noch mannigfaltiger und der Shopper verirrt sich in unendlichen Weiten. Da wird es selbst für starke Marken zunehmend schwieriger, den Kunden am POS zum Kauf zu animieren."Wie wird meine Marke im Supermarkt für Shopper wieder besser sichtbar? Die Digitalisierung verändert die Einkaufs- sowie auch die Mediengewohnheiten. Bei Edeka und Rewe gibt es einen Boom der TV-Displays, mit denen ab sofort direkt am POS die Zielgruppe zu Initialkäufen animiert werden kann. "Begleiten Sie mit emotionaler Werbung auf unseren TV-Displays die Shopper beim Moment of Truth, wenn diese vor dem Supermarktregal ihre Kaufentscheidungen treffen", rät Ronald Verner. "So kommt Ihre Marke in die Pole-Position am POS."Mit TV-Display-Werbung bei Edeka und Rewe können Markenartikler ihre Position gegen Handelsmarken behaupten und sogar noch ausbauen, da sie den Kunden im entscheidenden Moment am POS das Markenerlebnis geben, das No-Name-Produkten fehlt. Dieser direkte Zugang zu den Kaufentscheidern ohne Streuverluste stellt die Verbindung der Markenwerbung auf den anderen Kanälen wie TV-Spots, Print und Online-Werbung direkt zum POS her. Begleiten Sie Ihre Zielgruppe bis ins Geschäft und lassen Sie Ihre Marke auch im Kaufkontext strahlen."Verführen Sie Ihre Kunden dort, wo diese kaufen", erklärt Ronald Verner. "TV-Displays im Supermarkt verlängern Ihre Shopper-Journey bis ins Regal. Hier können Sie Kaufimpulse setzen, die unmittelbar Ihren Abverkauf steigern." Die Kunden bei Edeka und Rewe sind besonders markenaffin und verfügen über ein überdurchschnittliches Einkommen. Inszenieren Sie Ihre Brand mit digitaler Display-Werbung unmittelbar am POS und verweisen Sie mit dieser starken werblichen Präsenz die Handelsmarken in die Schranken. Let the POS-Show begin!Pressekontakt:Verner and Friends GmbHHofjägerallee 1013465 Berlinverner@verner-friends.de01755292827Original-Content von: Verner and Friends GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153286/4844821