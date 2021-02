Noch am Freitag war der Xiaomi-Kurs zunächst deutlich angesprungen. Inzwischen wurde der Anstieg wieder abgebaut. Der Grund Xiaomi hat mitgeteilt, das Unternehmen plane nicht, direkt bei der Elektrofahrzeug-Produktion mitzumischen. Was am Montag zunächst für Enttäuschung sorgt, hat aber auch Vorteile.Xiaomi hat klargestellt, dass der chinesische Technikhersteller die Entwicklung auf dem Markt für E-Autos beobachte. Allerdings habe das Unternehmen kein konkretes Projekt in Sachen Fahrzeugherstellung ...

