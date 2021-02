An den Finanzmärkten bleibt die Entwicklung der Renditen von Staatsanleihen nach wie vor ein bestimmendes Thema und überlagert ein Stück weit die Konjunktursignale.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Montag nach einem robusten Ifo-Geschäftsklima zugelegt. Der Euro wird akuell bei 1,21378 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war er noch unter 1,21 Dollar gefallen. Zum Franken notiert der Euro ebenfalls etwas fester. Vorübergehend war er dabei über die Marke von 1,09 bis auf 1,0916 Franken gestiegen, verlor dann aber wieder etwas an Wert.

