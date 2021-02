Singapur (ots/PRNewswire) - SHAREit nahm heute zum Bericht von Trend Micro (https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/b/shareit-flaw-could-lead-to-remote-code-execution.html) über mögliche Sicherheitslücken in der SHAREit-App Stellung:- Die SHAREit-App ist eine führende File-Sharing-, Streaming- und Gaming-Plattform. Seit ihrem Launch haben Milliarden von Benutzern SHAREit verwendet, um Dateien sicher und geschützt auszutauschen. Die Sicherheit der App und der Daten der Benutzer sind uns extrem wichtig. Wir verschreiben uns voll und ganz dem Datenschutz und der Datensicherheit sowie der Anpassung unserer App, um Sicherheitsbedrohungen entgegenzuwirken.- Am 15. Februar 2021 wurden wir auf einen Bericht von Trend Micro über mögliche Sicherheitslücken in unserer App aufmerksam. Wir arbeiteten rasch, um diese angeblichen Lücken zu untersuchen, und haben am 19. Februar 2021 einen Patch veröffentlicht, der diese angeblichen Lücken schließt.Informationen zu SHAREitSHAREit ist eine der weltweit größten Offline- und Online-Plattformen für File Sharing, Streaming von Inhalten und Gaming. Sie ist auf den Märkten in der Asien-Pazifik-Region, im Nahen Osten, Afrika usw. stark vertreten. SHAREit wurde von AppsFlyer als der weltweit am schnellsten wachsende Medienverleger im ersten Halbjahr 2020 anerkannt. Eigentümer der App ist Smart Media4U Technology Pte. Ltd mit Firmensitz in Singapur.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441569/SHAREit.jpgPressekontakt:Lin Lin +86 13552607640Original-Content von: SHAREit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153426/4844975