Goodyear will sich mit der milliardenschweren Übernahme des Konkurrenten Cooper stärken. Der US-Reifenhersteller will den Deal in bar und eigenen Aktien bezahlen und bewertet das Aktienkapital von Cooper insgesamt mit 2,8 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro). Je Aktie sollen Cooper-Aktionäre 41,75 Dollar erhalten, zusätzlich kommen 0,907 Anteile von Goodyear obendrauf. Das entspreche mit dem Schlusskurs vor dem Wochenende einem Wert von 54,46 Dollar je Papier. Am Freitag lag der Cooper-Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...