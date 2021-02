Es war die beste Impfnachricht seit Wochen: Der Corona-Impfstoff von Biontech /Pfizer schützt wahrscheinlich auch vor einer Infektion mit dem Erreger. Ist die Pandemie also bald Geschichte? Möglich ist es. Doch laut Michael Hartnett, Analyst bei der Bank of America, könnte dies - paradoxerweise - Stress für die Anleger bedeuten.Nach Einschätzung Hartnetts könnte die Börse bald nach dem Motto "eine gute Nachricht ist eine schlechte Nachricht" vorgehen. Der Experte sieht in einem aktuellen Marktkommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...