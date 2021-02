Varta bietet zum Wochenauftakt ein sehr trauriges Bild. Die Aktie fällt im Tief auf 113 Euro. Wir hatten in der vergangenen Woche unsere kurzfristige Spanne von 120 bis 160 Euro ausgegeben. Wir bleiben dabei und man kann die Aktie antizyklisch nehmen. Wichtig: Die Bewegung zeigt erneut, es gibt keine Gewissheit am Markt. Varta wurde in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...