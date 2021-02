NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 130 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Sherri Malek glaubt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie, dass der derzeit stattfindende Wandel des Verbraucherverhaltens zugunsten des Internets auch in einer Zeit nach Corona voranschreiten wird. Das hochattraktive Gewinnpotenzial, das in Zalando und Delivery Hero stecke, sollte den Aktien der beiden Konzerne zu einem weiteren Anstieg verhelfen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2021 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 00:45 / ET

