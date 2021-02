Köln (ots) - Der Countdown läuft: Die Maus wird 50, und Mark Forster, einer der erfolgreichsten deutschen Popmusiker, schenkt der Maus einen Song und singt "ICH FRAG DIE MAUS". Eingespielt hat Mark Forster "ICH FRAG DIE MAUS" unter anderem zusammen mit Musiker*innen der WDR Big Band. Einen Vorgeschmack gibt es in einem kurzen Video von der Studioproduktion unter Vorfreude mitdermaus auf maus50.de. Veröffentlicht wird der Song am Freitag, 26. Februar 2021.Alle, die der Maus auch gratulieren wollen, können eigene Aktionen und Ideen zu "Wir feiern mitdermaus" unter maus50.de hochladen und ihre kreativen Glückwünsche bei Social Media teilen. Beim Maus-Team im WDR treffen jeden Tag Glückwunsch-Videos, Briefe, Fotos und selbstgemalte Bilder aus aller Welt ein. Und auf der Maus 50-Aktionsseite (https://www.wdrmaus.de/maus50/wirfeiern/index.php5) backen Jung und Alt schon jetzt einen Geburtstagskuchen in Orange, teilen ihre schönsten Maus-Momente, singen und tanzen für die Maus, sagen selbst geschriebene Gedichte auf, veranstalten der Maus zu Ehren ein Schlittenrennen und laden sie zum Versteckspielen zu sich nach Hause ein. Auch Schulklassen, die im Moment im Homeschooling oder Wechselunterricht sind, machen mit und schicken eigene Videoclips. Schüler*innen gratulieren der Maus zum Beispiel in vielen verschiedenen Sprachen. Der Fantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt.Auch Unternehmen, Verbände, Vereine, Institutionen sind eingeladen, sich beim MitmachGeburtstag der Maus zu beteiligen. So fährt zum Beispiel die Polizei in Essen einen ganz besonderen Maus-Einsatz, in Wuppertal fährt eine Schwebebahn mitdermaus, und in vielen verschiedenen anderen Orten in Deutschland sind die orange gekleideten Müllentsorger*innen auf Abfallsammelfahrzeugen mitdermaus im Dienst. Auch Krankenhäuser beteiligen sich an der Aktion, und mehrere Krankenwagen des Malteser-Hilfsdienstes in Köln sind neuerdings mit dem Maus-Jubiläumslogo unterwegs.Ab dem 23. Februar werden landesweit Plakate zur Mitmachaktion "Wir feiern mitdermaus" zu sehen sein. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die Menschen und ihre kreativen Ideen, mit denen sie der Maus zum Geburtstag eine Freude machen.Umfangreiche Infos zu den Maus-Sondersendungen am Geburtstags-Wochenende am 6./7. März stehen in der WDR-Presselounge (presse.wdr.de) auf einer Maus-Themenseite zur Verfügung. Akkreditierte Medienvertreter*innen können ausgewählte Geburtstagsprogramme im Vorführraum der Presselounge vorab sehen.Bildmaterial und das Maus50-Logo finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4845119