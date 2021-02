Seit dem enorm starken Höhenflug während des letzten Herbstes hat die JinkoSolar-Aktie keinen klaren Trend mehr ausgebildet. Der Wert konsolidiert auf hohem Niveau in einer äußert breiten Range. Nachdem das Papier in der letzten Woche Rücksetzer hinnehmen musste, steht es jetzt an einer wichtigen Marke. Diese können Trader jetzt optimal nutzen.Nachdem sich die JinkoSolar-Aktie zwischen September und Oktober mehr als vervierfacht und ein neues Mehrjahreshoch bei 90,20 Dollar markiert hatte, ging ...

