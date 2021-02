DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis, London *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Jahresergebnis (11:00 virtuelle BI-PK), Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (11:00 virtuelle BI-PK), Bad Homburg *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Leverkusen *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Aßlar *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +7.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,0% 08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis, Neu-Isenburg 08:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen 09:15 DE/Stemmer Imaging AG, Jahresergebnis, Puchheim 09:30 DE/Bitkom-Präsident Berg, PK zu Impf-Management und Smart Distancing, Berlin 10:00 DE/Ifo-Präsident Fuest und IfW-Präsident Felbermayr, Online-PG zu "Wie zielgenau sind Umwelt- und Klimaprogramme?" 10:00 DE/Osram Licht AG, Online-HV 10:00 EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Eröffnung (virtuell) der EU-Industrietage (bis 26.2.) *** 11:00 DE/Bundesinnenministerium, "Bilanz der Wohnraumoffensive" (per Livestream), u.a. mit Bundeskanzlerin Merkel, Vizekanzler Scholz, Bundesinnenminister Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj 11:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragte Högl, PK zur Vorstellung des Jahresberichts, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 14:00 DE/Software AG, Capital Markets Day (virtuell) 14:00 DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen, Wolfsburg 16:00 DE/Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM), PG zur Vorstellung des Fortschrittsberichts, Berlin *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (virtuell) im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 88,8 zuvor: 89,3 *** 18:55 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 4Q und Veröffentlichung Strategieplan 2021-2023, Rom 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Börsenfeiertag Japan, Russland ===

