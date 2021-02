FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für RWE von 37 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Versorger wegen der extremen Wettersituation im US-Bundesstaat Texas mit Ergebnisbelastungen rechnet. Zugleich seien in den letzten Wochen die Marktzinsen gestiegen, was die Attraktivität der ohnehin im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Dividendenrendite weiter schmälere. Diermeier senkte seine Prognosen für 2021./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 07:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 08:50 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

