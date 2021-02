Essen. (ots) - Das beachtliche Interesse am NRW-Förderprogramm "Klimaresilienz in Kommunen" (https://www.nrz.de/region/niederrhein/nrw-mittel-sehr-gefragt-staedte-ruesten-sich-fuer-klimawandel-id231626733.html) zeigt, dass vor lauter Corona andere Krisen nicht völlig in Vergessenheit geraten sind. Der Klimawandel wird Städte und Gemeinden noch vor enorme Herausforderungen stellen. Es geht schlicht um Gesundheitsschutz und den Erhalt von Lebensqualität. Offenkundig wächst das Bewusstsein, dass man den Klimawandel nicht einfach hinnehmen muss - sondern etwas tun kann, um zumindest die Folgen abzufedern. Gut so!



Ein einzelnes begrüntes Schuldach, ein entsiegelter Parkplatz oder ein paar Straßenbäume mehr helfen freilich wenig. Die Summe vieler Einzelmaßnahmen jedoch hält kühlende Feuchte in der steinernen Stadt. Sie sorgt dafür, dass sich Häuserschluchten und Plätze an heißen Sommertagen um ein paar, entscheidende Grad weniger aufheizen. In diesem Sinne ist viel zu tun - nicht nur für die öffentliche Hand, auch für private Hausbesitzer. Die von der NRW-Landesregierung bereitgestellten zwölf Millionen Euro können nur ein Anfang sein.



