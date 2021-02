In den letzten Jahren hat Datensicherheit, zum Beispiel bei personenbezogenen und privaten Daten in unserer Gesellschaft stetig an Bedeutung gewonnen. Das Verständnis dafür, was mit den Daten passiert spielt eine kritische Rolle in Bezug auf die Maßnahmen, die es zu ergreifen gilt, damit Familien und Eigentum sicher sind. Abhängig davon, wie wertvoll die gespeicherten Daten sind, greifen teilweise sehr komplexe Sicherheitsmechanismen. Der folgende Artikel reißt die grundlegenden Konzepte einer sicheren Datenspeicherung an. Was ist der Unterschied zwischen Autorisierung und Authentifizierung? Wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...