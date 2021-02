DJ SPD verhindert weitere Amstszeit von Wirtschaftsweisem Feld - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat eine weitere Amtszeit des Vorsitzenden des Sachverständigenrates Lars Feld einem Zeitungsbericht zufolge verhindert. Die Union wollte an dem Freiburger Ökonomen festhalten. Dies ist am Widerstand der SPD gescheitert, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Koalitionskreise. Die Vertragsverlängerung kommt damit am Mittwoch nicht ins Kabinett. Die zweite Amtszeit von Lars Feld endet somit am Freitag. Die SPD kommentierte den Bericht nicht. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums wollte den Bericht nicht kommentieren.

Um die Position von Lars Feld gab es einen langen Streit zwischen Union und SPD. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) wollten unbedingt an der Personalie Feld festhalten. Angesichts der überschuldeten Haushalte sei es ein finanzpolitisch falsches Signal, diesen ausgewiesenen Ordnungspolitiker nicht im Amt zu belassen, hieß es.

Ein von der SPD vorgeschlagener Kompromisskandidat sei allerdings aus ordnungspolitischen Erwägungen nicht in Frage gekommen, hieß es. Deshalb muss der Sachverständigenrat mit vier statt fünf Wirtschaftsweisen weiterarbeiten. Wann es zu einer Nachbesetzung kommt, ist noch nicht entschieden, erfuhr das Handelsblatt. Es könne sein, dass die Personalie erst nach der Bundestagswahl geklärt werde.

