Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Varta. nach den Zahlen des Batterieherstellers von vergangener Woche haben einige Analysten ihre Einschätzungen überarbeitet . Bei den Verkäufen steht das Papier von TUI an zweiter Stelle. TUI-Boss Fritz Joussen hat im Laufe der vergangenen Woche wieder Aktien des von ihm geführten Unternehmens verkauft.