Boris Johnson hat einen Zeitplan für Lockerungen der Corona-Maßnahmen festgelegt. Der Lockdown soll in mehreren Schritten im Abstand von fünf Wochen komplett aufgehoben werden. Am 21. Juni wären dann alle Beschränkungen des Alltags- und Wirtschaftslebens aufgehoben. Das sagte Johnson am Montag im Unterhaus.

Der Beitrag Boris Johnson will bis Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...