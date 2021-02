Börse Dax verringert Verluste nach Ifo-Daten Der Dax hat am Montag einen sehr schwachen Wochenauftakt weitgehend abgewendet. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Rohstoffe Ölpreise steigen deutlich Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Kursgewinne ausgeweitet. weiterlesen Unternehmen Streit zwischen Australien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...