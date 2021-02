Matthias Walker begann seine Karriere 2001 bei Mazda (Suisse) SA als Praktikant im Marketing.Petit-Lancy - Mazda Motor Europe GmbH (MME) und Mazda (Suisse) SA (MSSA) haben heute angekündigt, dass Jerome de Haan, heutiger Managing Director von MSSA, per Ende April 2021 in den Ruhestand treten wird. Matthias Walker, Director Sales bei MSSA, wird per 1. Mai 2021 die Rolle des Managing Director von Mazda (Suisse) SA übernehmen. In einer Erklärung liess Martijn ten Brink, Vice-President Sales &

