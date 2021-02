Unitas Reach ist das branchenweit erste Netzwerk, das für einen universellen Multi-Cloud-Zugang geschaffen wurde, das Cloud-Anbieter, 900 technologieneutrale Rechenzentren, SaaS-Anwendungen und Edge-Access-Netzwerke verbindet und dabei über 30 Millionen Standorte erreicht, um eine globale Multiservice-Interconnection-Struktur zu bilden.

Unitas Global gibt die Verfügbarkeit von Unitas Reach bekannt, dem ersten globalen Software Defined Network (SDN), das automatisierten und universellen Edge-Zugang zu jedem Cloud-Standort bietet. Unternehmen stellen zunehmend fest, dass die gegenwärtigen Netzwerke Engpässe bei der Übernahme neuer Technologien und Kapazitäten darstellen ein Problem, für das es bisher keine Lösung gab. Unitas Reach ist das branchenweit erste zweckbestimmte Netzwerk, das Cloud-Anbieter, technologieneutrale Rechenzentren, SaaS-Anwendungen und Edge-Access-Netzwerke verbindet, um eine globale Multiservice-Interconnection-Struktur zu bilden.

Unitas Reach a global ubiquitous edge to cloud access network available from 900 carrier neutral data centers and 30 million enterprise locations in over 85 countries. (Graphic: Business Wire)